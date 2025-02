Onde assistir a Racing x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Recopa Sul-Americana 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio El Cilindro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os ingressos esgotados, Racing e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana 2025. A volta está marcada para o dia 28, no Estádio Nilton Santos. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN da TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 e empatar com o Boavista por 1 a 1 no Campeonato Carioca, o Botafogo volta suas atenções para a final da Recopa. Campeão da Libertadores na última temporada, o Alvinegro vai em busca do título inédito. Enquanto não oficializa um novo treinador desde a saída de Artur Jorge, a equipe segue sob o comando do interino Cláudio Caçapa.

"Nosso próximo é jogo é essa final tão esperada, e eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse jogo histórico. Vamos com um time forte, é a continuidade do que fizeram em 2024 e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão", afirmou o técnico interino.

Por outro lado, o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana, também busca um título inédito. Sem vencer há duas rodadas no Campeonato Argentino, a equipe vem de derrotas para o Argentinos Juniors, por 3 a 2, e para o Tigre, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo, Quirós; Martirena, Nardoni, Almendra, Gabriel Rojas; Vietto, Santiago Solari (Maximiliano Salas), Adrián Martínez.

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo (Jair ou Danilo Barbosa), Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.

Desfalques

Racing

Agustín Garcia Basso e Santiago Sosa estão machucados.

Botafogo

Gregore, expulso na final da Libertadores, cumprirá suspensão, enquanto Bastos está lesionado.

Quando é?