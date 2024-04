Onde assistir a PSG x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em busca do título inédito, o PSG recebe o Barcelona nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2023/24. A volta está marcada para o dia 16, na Espanha. A partida terá transmissão ao vivo da Max no streaming (veja a programação completa).

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o Barcelona inicia o mata-mata da Champions. Na primeira fase, os Catalães terminaram na liderança do Grupo H, com 12 pontos. Já nas oitavas de final, eliminou o Napoli por 4 a 2 no placar agregado. Até aqui, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o PSG terminou na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, três a menos que o líder Borussia Dortmund. Nas oitavas de final, os parisienses deixaram para trás o Real Sociedad por 4 a 1 no agregado.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No último encontro válido pelas oitavas de final da Champions League 2020/21, o PSG venceu por 5 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar e Nuno Mendes; Lee, Ugarte e Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos e Mbappé.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araujo e Cancelo; De Jong, Gündogan e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Desfalques

PSG

Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa e Sergio Rico estão no DM.

Barcelona

Gavi e Balde seguem fora.

Quando é?