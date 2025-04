Onde assistir a PSG x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Campeão do Campeonato Francês, o PSG agora volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do título inédito, os parisienses garantiram a classificação após eliminarem o Brest nos playoffs com um placar agregado de 10 a 0 e superarem o Liverpool por 4 a 1 nos pênaltis, nas oitavas de final. Na primeira fase, a equipe terminou na 15ª colocação, somando 13 pontos.

"As pessoas disseram que não tínhamos chance contra o Liverpool (nas oitavas de final), então, na minha opinião, não existe favorito. É uma partida muito aberta e difícil para ambos os lados. Sei que será intensa", afirmou o técnico Luis Enrique.

"A Liga dos Campeões não permite que você desligue por um segundo. Você não pode chegar às quartas de final sem estar completamente focado", completou.

Por outro lado, o Aston Villa vem de vitória sobre o Nottingham Forest por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês. Na Liga dos Campeões, o time inglês encerrou sua campanha na primeira fase na oitava posição, com 16 pontos. Já nas oitavas de final, eliminou o Club Brugge por 6 a 1 no placar agregado. Em 10 jogos disputados, registra sete vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford.

Desfalques

PSG

Marquinhos cumprirá suspensão, enquanto Lee Kang-in está machucado.

Aston Villa

Barkley está lesionado.

Quando é?