Onde assistir a Portugal x Dinamarca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo neste domingo (23), no Estádio de Alvalade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portugal e Dinamarca se enfrentam neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Portugal entra em campo em busca do seu segundo título da Liga das Nações, precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir no torneio. Na fase de grupos, a seleção terminou na liderança do Grupo 1, com 14 pontos, e perdeu a invencibilidade no primeiro jogo das quartas ao ser derrotada por 3 a 1.

Por outro lado, a Dinamarca terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 4, com oito pontos, oito a menos que a líder Espanha. Como venceu o primeiro jogo, a seleção pode perder por um gol de diferença para avançar à semifinal.

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Antonio Silva, Nélson Semedo, Nuno Mendes; Vitinha, João Palhinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

Dinamarca: Schmeichel; Rasmussen, Nelsson, Vestergaard, Kristansen; Eriksen, Hjulmand, Damsgaard; Isaksen, Dolberg, Poulsen.

Desfalques

Portugal

João Cancelo e Otávio são desfalques.

Dinamarca

Sem desfalques confirmados.

Quando é?