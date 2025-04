Onde assistir a Porto x Benfica ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Clássico de Lisboa é destaque da 28ª rodada da competição; veja como acompanhar no Brasil e em Portugal

Porto e Benfica se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h30 (de Brasília) e 20h30 (de Lisboa), no Estádio do Dragão, em Lisboa, pela 28ª rodada da Liga Portugal 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming, para o Brasil. Em Portugal, a transmissão é do Sport TV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Porto chega ao clássico em 3° lugar na tabela, empatado em pontos com o Braga, mas a nove tentos de distância dos rivais, líderes. O time, claro, tem como objetivo assegurar a vaga à próxima edição da Champions League, mas ainda sonha com o caneco — e uma vitória seria praticamente essencial para manter as esperanças vivas.

O Benfica, por outro lado, como antecipado, chega embalado. São oito vitórias seguidas no Português, marcando três gols exatamente em sete delas. Na liderança, dividem a primeira posição com o Sporting, atrás no saldo de gols. Um triunfo neste domingo alçaria a equipe à ponta da tabela, além de garantir uma dobradinha sobre o rival que não acontece desde 2018/19.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Iván Marcano e Franscisco Moura; Fábio Vieira, Eustaquio e Alan Varela; Rodrigo Mora, Pepê e Samuel Aghehowa. Técnico: Martín Anselmi.

Benfica: Trubin; Samuel Dahl (Tomás Araújo), António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Leandro Barreiro, Fredik Aursnes e Kokçu; Di Maria, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Porto

Vasco Sousa e Marko Grujic (lesionados).

Benfica

Tiago Gouveia, Alexander Bah e Manu Silva (lesionados).

Quando é?