Onde assistir a Ponte Preta x Retrô ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela 2ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta, de São Paulo, recebe o Retrô, Pernambuco, na tarde deste sábado (19), às 17 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, na TV fechada e no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em duelo entre duas equipes que estrearam com empate, a Ponte Preta quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória na competição. Na rodada de abertura, o time campineiro ficou no 1 a 1 com o Figueirense fora de casa. Já o Retrô, atuando em Pernambuco, empatou sem gols com o Tombense.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Wanderson, Saimon, Danilo Barcelos; Maguinho, Luiz Felipe, Léo Índio, Arthur; Serginho, Victor Andrade e Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

Retrô: Fabian Volpi; Eduardo Porto, Claudinho, Rayan Ribeiro, Gustavo; Júnior, Fabinho, Jonas, Radsley; Fernandinho e Samuel Granada. Técnico: Wires José.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Quando é?