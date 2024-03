Onde assistir a Ponte Preta x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (3), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações

Ponte Preta e Novorizontino se enfrentam neste domingo (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e no streaming da HBO e do Paulistão Play (veja a programação completa).

Com a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 na última rodada, a Ponte Preta está embalada e depende apenas de si para avançar às quartas de final. Na vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos, a Macaca possui uma vantagem de dois pontos sobre o Água Santa, terceiro colocado.

Do outro lado, o Novorizontino, com 18 pontos, divide a liderança do Grupo D com o São Paulo. Embalado com duas vitórias consecutivas, o Tigre terá o retorno de Chico, que cumpriu suspensão no triunfo sobre o Água Santa na última rodada.

"Estou voltando de suspensão, muito feliz, pois é ruim ficar fora. Queria estar ali dentro de campo ajudando, mas graças a Deus saímos com a vitória e tenho certeza que essa será uma grande semana para que possamos coroar com uma vitória no final dela", afirmou o jogador.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha, Castro, Haquin e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Léo Naldi, Ramon Carvalho (Emerson Santos), Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Novorizontino: Jordi; Raul Prata, Luisão (Cesar Martins), Renato, Chico e Danilo Barcelos; Willian Farias, Marlon e Rômulo; Neto Pessoa (Jenison) e Waguininho.

Desfalques

Ponte Preta

Dodô segue no departamento médico.

Novorizontino

Rafael Donato e Willean Lepo estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 3 de março de 2024

domingo, 3 de março de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP