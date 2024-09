Onde assistir a Ponte Preta x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco rodadas, a Ponte Preta está com sinal de alerta ligado em relação à zona de rebaixamento. Com 29 pontos, a Macaca está a quatro do Z-4. Já o Ituano está na parte de baixo da tabela, com 25 pontos.

Em 36 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 14 vitórias, contra nove do Ituano, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Ituano venceu por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Mateus Silva e Gabriel Risso; Hudson, Castro e Elvis; Matheus Régis (Iago Dias), Renato e Gabriel Novaes.

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Gui Mariano, Claudinho e Kauan Richard; Rodrigo, Miquéias, José Aldo; Leozinho (Vinícius Paiva), Thonny Anderson e Bruno Xavier.

Desfalques

Ponte Preta

Jeh está lesionado, enquanto Sérgio Raphael e Mateus Silva vão cumprir suspensão.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP