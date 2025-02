Onde assistir a Ponte Preta x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Dérbi Campineiro acontece neste domingo (09), no Moisés Lucarelli, pela oitava rodada do Paulistão; veja os detalhes

Ponte Preta e Guarani se enfrentam na tarde deste domingo (09), às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, Max, UOL Play e Zapping, via streaming. Além desses, o Nosso Futebol+ exibe a partida através do pay-per-view (confira a programação completa).

A Ponte Preta chega embalada para o clássico após vencer o Noroeste por 2 a 1 fora de casa, mantendo sua invencibilidade como visitante na temporada. Com 12 pontos, a Macaca ocupa a terceira colocação do Grupo D, empatada em pontos com o Palmeiras, mas atrás no saldo de gols, e ainda luta para alcançar o líder São Bernardo. O time tem apresentado um desempenho sólido, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota, mas sabe que um tropeço pode complicar suas chances de avançar para a próxima fase.

Do outro lado, o Guarani vem de uma goleada convincente por 4 a 0 sobre o Água Santa, resultado que colocou a equipe na liderança do Grupo B com 10 pontos, dois a mais que o Santos. O Bugre alternou bons e maus momentos no Paulistão, somando três vitórias, um empate e três derrotas, mas chega motivado para o dérbi, especialmente após a boa atuação na última rodada.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Emerson Santos, Vicente Concha; Danilo Barcelos, Artur, Léo Oliveira; Élvis, Victor Andrade e Danrlei

Guarani: Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Raphael, Lucão, Emerson, Nathan Camargo, Mateus Sarará, Luiz Miguel, João Victor, João Marcelo, Deni Júnior

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?