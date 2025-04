Onde assistir a Paysandu x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Ainda sem vencer na Série B, o Paysandu volta a campo pressionado em busca da recuperação. Na zona de rebaixamento, o Papão foi derrotado por 2 a 1 pelo Athletico-PR e por 1 a 0 pelo Vila Nova.

Do outro lado, a Chapecoense também não somou pontos até agora. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Coritiba e por 1 a 0 para o CRB nas duas primeiras rodadas.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas e Reverson; Ramón Martínez, André Lima e Giovanni; Marlon Douglas, Eliel e Borasi.

Chapecoense: Rafael Santos; Maílton, Bruno Leonardo, João Silveira e Walter Clar; Bruno Matias, Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Márcio Sérgio.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?