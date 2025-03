Onde assistir a Palmeiras x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista 2025

Choque-Rei será disputado nesta segunda-feira (10), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além da Max, PlayPlus, Uol Play e Zapping via streaming (veja a programação completa de futebol aqui).

Em busca do 27º título do Paulistão e a sexta final consecutiva, o Palmeiras conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o São Bernardo por 3 a 0 nas quartas. Na fase de grupos, encerrou na vice-liderança do Grupo D, com 23 pontos. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira pode promover a estreia de Vitor Roque no ataque.

"Estamos muito felizes pela oportunidade que temos de fazer história mais uma vez sendo tetracampeões do Paulista. É fazer de tudo para aproveitar isso. O Palmeiras está acostumado a sempre lutar por títulos e vamos lutar até o fim para alcançar o nosso objetivo", afirmou Flaco López ao site do clube.

Por outro lado, o São Paulo conquistou a classificação para o mata-mata do Paulistão, após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 19 pontos. Já nas quartas de final, eliminou o Novorizontino por 1 a 0. Ruan e Luiz Gustavo retornam, mas devem iniciar no banco de reservas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emi Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri. Técnico: Zubeldía.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho, Mauricio e Bruno Rodrigues seguem lesionados.

São Paulo

Pablo Maia, Hugo, Young e Rodriguinho estão fora.

Quando é?