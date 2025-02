Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Dérbi será disputado nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (confira a programação completa)

Embalado pela vitória sobre o Guarani por 4 a 1 na última rodada, o Palmeiras busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Paulistão. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo.

"Temos de ganhar de qualquer maneira, ainda mais contra o Corinthians. Jogando bonito ou feio, precisamos vencer, principalmente atuando em nossa casa. Esperamos o apoio de toda nossa torcida, todo mundo vibrando juntos e puxando para o mesmo lado", afirmou Piquerez.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Corinthians lidera o Grupo A com 18 pontos e um aproveitamento de 85%, tendo, até o momento, a melhor campanha do Paulistão. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz mantém como dúvida a presença de Matheuzinho no clássico. Com dores na coxa esquerda, o jogador pode ser preservado, já pensando na disputa da Libertadores.

As duas equipes já se enfrentaram 381 vezes, considerando uma contagem geral, com 135 vitórias do Verdão, 130 do Timão e 116 empates. No entanto, o Palmeiras adota uma contagem própria, incluindo partidas do extinto Torneio Início (com jogos de 15 minutos), a Taça Henrique Mündel de 1938 e um W.O. em 1923. Nessas contas, o retrospecto muda para 139 triunfos alviverdes, 121 empates e 131 vitórias do Timão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Mauricio.

Corinthians: Hugo Souza: Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu, José Martínez (Raniele), Alex Santana, André Carrilo, Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Gustavo Henrique, Maycon e Rodrigo Garro estão machucados, enquanto Breno Bidon e Felipe Longo defendem a seleção brasileira sub-20,

Quando é?