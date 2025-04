Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Dérbi Paulista será disputado neste sábado (12), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Cerro Porteño por 1 a 0 e com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Em sétimo lugar, com quatro pontos, o Verdão empatou sem gols com o Botafogo na rodada de estreia e, na sequência, venceu o Sport por 2 a 1.

Por outro lado, o Corinthians vem de empate com o América de Cali por 1 a 1 na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Timão aparece na vice-liderança, também com quatro pontos. Até aqui, empatou com o Bahia por 1 a 1 e venceu o Vasco por 3 a 0. A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Emiliano Díaz, devido à suspensão do técnico Ramón Díaz.

"Temos que pensar que estamos jogando a cada três dias e temos o clássico agora contra o Palmeiras. Por isso quero valorizar o esforço dos jogadores, que estão jogando com uma intensidade incrível. Essa questão de manejar os esforços com o plantel que temos, vamos seguir competindo", afirmou o treinador.

Em 384 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 135 vitórias, contra 131 do Corinthians, além de 118 empates. No último encontro válido pela final do Paulistão 2025, o Timão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque; Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga sofreu uma luxação no ombro esquerdo, enquanto Paulinho está em fase de transição física.

Corinthians

Hugo Souza, Igor Coronado e Angileri estão lesionados. Já Ramon Díaz cumpre suspensão.

Quando é?