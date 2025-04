Onde assistir a Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pelo Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Com três títulos no torneio — conquistados em 1999, 2020 e 2021 —, o Verdão busca manter os 100% de aproveitamento no Grupo G. Na rodada de estreia, venceu o Sporting Cristal por 3 a 2, fora de casa. Para o próximo confronto, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno de Richard Ríos, recuperado de uma pancada no joelho direito.

Por outro lado, o Cerro Porteño vem de uma derrota por 1 a 0 para o Libertad, pelo Campeonato Paraguaio. Na Libertadores, porém, a equipe venceu o Bolívar por 4 a 2 na rodada de estreia e divide a liderança do Grupo G com o Palmeiras.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Martínez e Lucas Evangelista; Estêvão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Vitor Roque.

Cerro Porteño: Alexis Martín; Alan Benítez, Bruno Valdez, Guillermo Benítez, Matías Pérez; Jorge Morel, Wilder Viera, Gastón Giménez; Alexis Fariña, Gabriel Aguayo, Jonathan Torres.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho, Maurício e Marcos Rocha estão em transição física, enquanto Mayke, Bruno Rodrigues estão no departamento médico.

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?