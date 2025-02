Onde assistir a Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT da TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Na terceira posição do Grupo C, com 17 pontos, o Palmeiras não depende apenas de si para avançar às quartas de final do Paulistão. Além de vencer, o Verdão precisa torcer por uma vitória ou empate do São Paulo contra a Ponte Preta, o que o faria voltar a depender apenas das próprias forças. Em caso de derrota, a equipe de Abel Ferreira só avança se o Tricolor vencer, levando a definição para a última rodada.

Por outro lado, o Botafogo-SP ocupa a terceira posição do Grupo A, com 11 pontos, cinco a menos que o Mirassol, segundo colocado. Em 10 jogos disputados, a equipe soma duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Aproveitamento de 36%.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Naves (Benedetti ou Martínez), Piquerez; Aníbal Moreno (Martínez), Richard Rios, Raphael Veiga; Facundo Torres, Flaco López, Estêvão.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson, Gabriel Risso; Edson, Sabit Abdulai, Alejo Dramisino; Silvinho, Alexandre Jesus, Douglas Baggio.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez, Maurício, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e Paulinho estão no departamento médico.

Botafogo-SP

Jeferson e Gustavo Bochecha estão machucados, enquanto Leandro Maciel cumprirá suspensão.

Quando é?