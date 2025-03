Onde assistir a Palmeiras x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (30), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view. O jogo será narrado por Luis Roberto na Globo, com comentários de Caio Ribeiro e Junior (confira a programação completa).

Após ser derrotado pelo Corinthians nos pênaltis e ficar com o vice-campeonato do Paulistão, o Palmeiras volta suas atenções para a estreia no Brasileirão.

Em busca do 13º título do torneio

, o Verdão encerrou a última temporada em segundo lugar, com 73 pontos. Em 38 jogos, a equipe de Abel Ferreira acumulou 22 vitórias, sete empates e nove derrotas.



Por outro lado, o Botafogo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, tem um início de temporada abaixo do esperado, após terminar em nono lugar na Taça Guanabara e não avançar às fases finais do Carioca. Para o confronto, o técnico Renato Paiva deve manter a base da equipe que venceu o Novorizontino por 3 a 1 em um amistoso.



"Pelo menos na teoria e no investimento, sim, não há dúvida nenhuma. Flamengo tem quase duas equipes. Tem 11 a jogar e olha para o banco e tem outros quase do mesmo nível. Palmeiras reforçou-se muito bem também, com dois super jogadores para a frente, o Paulinho e o Vitor Roque, que são dois grandes jogadores. Agora vem o Evangelista. Reforçou-se muito bem o Palmeiras", afirmou o treinador em entrevista ao jornal

A Bola

.



Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez e Maurício estão em transição física.

Botafogo

Danilo Barbosa segue em reforço muscular.

Quando é?