Onde assistir a Operário VG x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Dutrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário VG e Sport se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após encerrar a primeira fase do Campeonato Pernambucano em quarto lugar, com 15 pontos, o Sport volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Em busca do seu segundo título no torneio, o Leão foi eliminado na última temporada pelo Atlético-MG por 2 a 1 no placar agregado, na terceira fase.

Por outro lado, o Operário VG chega embalado após garantir a classificação para as quartas de final do Campeonato Mato-Grossense. Para o confronto, o técnico Rogério Henrique contará com Lucas Anselmo, Yago Ramon, Alex Moreira, Mateus Lima e Wallisson, que estão regularizados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Operário VG: Luiz Henrique; Matheus Castanha, Matheus Silva, Dante e Vitor; Matheus Gomes, Fabrício, Santos e Denis Macedo; Caio Vinícius e Yuri.

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Adriel, Hyoran e Titi Ortíz; Gustavo Maia, Lenny Lobato e Paciência.

Desfalques

Operário VG

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?