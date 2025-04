Onde assistir a Once Caldas x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta terça-feira (1), no Estádio Palogrande; confira a transmissão e outras informações do jogo

Once Caldas e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Palogrande, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Fortaleza por 2 a 0 na estreia do Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Com a demissão do técnico Mano Menezes, o Tricolor será comandado pelo interino Marcão. Em busca do título inédito, a equipe está no Grupo F ao lado de GV San José, Once Caldas e Unión Española.

Por outro lado, o Once Caldas ocupa a décima posição do Campeonato Colombiano com 16 pontos e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Once Caldas: James Aguirre; Cuesta, Castaño, Malagón, Patiño; Arteaga, Mateo García; Alejandro García, Michael Barrios; Dayro Moreno e Jefry Zapata.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio, Renê; Hércules (Bernal), Martinelli, Lima; Arias, Canobbio, Germán Cano.

Desfalques

Once Caldas

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Riquelme Felipe, Isaque, Pitaluga, Gabriel Fuentes e Otávio estão lesionados.

Quando é?