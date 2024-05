Onde assistir a Olympiacos x Fiorentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Liga Conferência 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), na OPAP Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Olympiacos e Fiorentina decidem o título da Liga Conferência da UEFA 2023/24 na tarde desta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), na OPAP Arena, em Atenas. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Cultura e pelo SBT na TV aberta, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttosa. Na TV fechada, será transmitida pela ESPN 4 e, no streaming, pelo Star+ (veja a programação completa).

Embalada com a vitória sobre o Cagliari por 3 a 2 no Campeonato Italiano, a Fiorentina volta suas atenções para a decisão da Liga Conferência. A equipe conquistou a classificação para a final após eliminar o Maccabi Haifa por 5 a 4 no agregado, o Viktoria Plzen por 2 a 0 nas quartas de final e o Brugge por 4 a 3 nas semifinais. Já na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo F, com 12 pontos, dois a mais que o Ferencváros, segundo colocado.

Por outro lado, o Olympiacos entrou na Liga Conferência na segunda fase e eliminou o Ferencváros por 2 a 0. Nas oitavas de final, deixou para trás o Maccabi Tel Aviv com um placar agregado de 7 a 5. Nas quartas de final, superou o Fenerbahçe nos pênaltis por 3 a 2, e na semifinal, venceu o Aston Villa por 6 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Quini; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, El Kaabi, Fortounis.

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; González, Beltrán, Kouamé; Belotti.

Desfalques

Olympiacos

Sem desfalques confirmados.

Fiorentina

Sottil está machucado.

Quando é?