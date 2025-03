Onde assistir a Nova Iguaçu x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo rival Flamengo por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do segundo título do torneio, o Cruzmaltino eliminou o União Rondonópolis por 3 a 0 na primeira fase.

Por outro lado, o Nova Iguaçu conquistou a classificação para a segunda após após golear o Barcelona-RO por 4 a 1. Em caso de empate nesta quarta, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sidney e Matheus Müller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra e João Lucas (Lucas Cruz); Xandinho, Victor Rangel e Andrey Dias.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Paulinho) e Jair; Rayan (Loide Augusto), Vegetti e Philippe Coutinho.

Desfalques

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Tchê Tchê está lesionado.

Quando é?