Onde assistir a Nottingham Forest x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Inglaterra

Após fim da sequência invicta no fim de semana, Red Devils mudam a 'chavinha' de olho nas quartas do torneio

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam nesta quarta (28), às 16h45 (horário de Brasília), no City Ground, em jogo válido pelas oitavas de final da FA Cup, a Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Os Red Devils vinham em ascenção nas últimas semanas, ainda invictos em 2024, mas não contavam com a derrota maluca por 2 a 1 em pleno Old Trafford para o Fulham, no último sábado. O resultado serviu como um choque de realidade para a equipe de Erik ten Hag, que não consegue encontrar consistência. Ainda assim, são considerados favoritos para chegar às quartas.

Do outro lado, o Forest se agarra ao fato de que a última equipe que conseguira bater o United antes do Fulham foi o próprio clube, por 2 a 1, no dia 30 de dezembro, no mesmo City Ground. Desta vez, contudo, o assunto é outro, já em torneio mata-mata. Apesar de enfrentarem um adversário vindo de derrota, certamente não poderão cometer muitos erros.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Williams, Niakhate, Omobamidele, Toffolo; Domínguez e Danilo; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odo; Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Varane e Lindelöf; Mainoo e McTominay; Amad, Bruno Fernandes e Garnacho; Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Nottingham Forest

Wood e Nuno Tavares (lesionados).

Manchester United

Martínez, Mount, Hojlund, Wan-Bissaka, Malacia, Martial e Shaw (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)