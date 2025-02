Onde assistir a Nottingham Forest x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio City Ground; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio City Ground, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o West Ham por 1 a 0 na última rodada, o Arsenal busca a recuperação no Campeonato Inglês. Na vice-liderança, com 53 pontos, os Gunners buscam reduzir a diferença de nove pontos para o líder Liverpool.

Por outro lado, o Nottingham Forest aparece na terceira posição do torneio nacional, com 47 pontos e aproveitamento de 60%. Em 26 jogos disputados, registra 14 vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Matz Sels; Ola Aina, Murillo, Milenkovic, Neco Willians; Elliot, Nicolás Domínguez, Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Chris Wood.

Arsenal: Davida Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Partey, Merino, Declan Rice, Odegaard; Nwaneri, Trossard.

Desfalques

Nottingham Forest

Carlos Miguel segue machucado.

Arsenal

Saka, Kai Havertz, Ben White, Gabriel Jesus e Tomiyasu estão no departamento médico.

Quando é?