Onde assistir a Náutico x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio dos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e CRB se enfrentam neste domingo (24), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a final do Campeonato Pernambucano, o Náutico volta as atenções para a disputa do Nordestão. Ainda sem vencer nos Aflitos na atual edição do torneio, o Timbu busca a classificação. Até aqui, foram duas derrotas e um empate.

Do outro lado, o CRB, que vem de quatro vitórias consecutivas na temporada, ocupa a liderança do Grupo A, com 11 pontos no Nordestão. Até o momento, soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Um aproveitamento de 61%.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza; Régis Tosatti, Júlio e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Mike, Renato (Copete) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Náutico

Júlio César segue machucado.

CRB

Vitinho se recupera de lesão.

Quando é?

Data: domingo, 24 de março de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos - Recife, PE

Arbitragem: Antonio Dib (árbitro), Alisson Lima e André da Silva (assistentes), Nairon Pereira (quarto árbitro)