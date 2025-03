Onde assistir a Náutico x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio dos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e América-RN se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Vitória por 2 a 0, o Náutico agora foca na disputa do Nordestão. Fora da zona de classificação para as quartas de final, o Alvirrubro ocupa a sexta posição do Grupo B, com cinco pontos, dois a menos que o América-RN, time que fecha o G-4.

Por sua vez, o América-RN precisa vencer para continuar dependendo apenas de si. Com sete pontos, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas, com um aproveitamento de 46%.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel Becker, Marcos Ytalo, Rayan, Felipe Santana, Igor Fernandes, Carlinhos, Patrick Allan, Auremir, Wenderson, Vinícius, Hélio Borges.

América-RN: Renan Bragança; Lucas Mendes, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba, Davi Gabriel; Ferreira, Mikael, Souza, Antônio Villa; Thiaguinho e Giva.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Não há desfalques confirmados.

Quando é?