Onde assistir a Napoli x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (03), no Estádio Diego Armando Maradona; veja escalações como acompanhar na TV e na internet

Napoli e Juventus se enfrentam neste domingo (03), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo válido pela 27ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após goleada épica por 6 a 1 sobre o Sassuolo, com show de três gols de Osimhen, o Napoli volta a campo pela Serie A italiana ocupando o oitavo lugar da tabela. Embora a temporada não esteja sendo uma das melhores, os atuais campeões do Scudetto ainda nutrem a esperança de disputar competições europeias na prósima temporada. Para que essas expectativas não se frustrem, a equipe, agora comandada por Francesco Calzona, terá que alcançar uma sequência de bons resultados.

Sob outro enfoque, a Juventus voltou a sentir o gosto da vitória na Serie A ao superar o Frosinone após tropeços consecutivos. Com os três pontos conquistados, a Vecchia Signora se consolida na vice-liderança com 57 pontos, mas a Inter de Milão, líder absoluta com 69 pontos, parece distante na briga pelo título.

Mesmo com a vitória recente, o time comandado por Massimiliano Allegri enfrenta uma série de desafios que podem comprometer suas chances de alcançar a Inter, como baixas na equipe por lesões e a suspensão de Pogba por doping, que o tira dos gramados por quatro anos.

Prováveis escalações

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathias Oliveira; Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Hamed Traorè; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.Técnico: Francesco Calzona.

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiasso, Carlos Alcaraz, Locatelli, Fabio Miretti, Kostić, Vlahović e Frederico Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Desfalques

Napoli

Ngonge, lesionado, está fora do confronto.

Juventus

Rabiot, McKennie, De Sciglio e Mattia Perin são as baixas da Velha Senhora para a partida.

Quando é?

Data: domingo, 3 de março de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)