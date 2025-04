Onde assistir a Nacional-URU x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Gran Parque Central; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nacional-URU e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos na temporada, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Libertadores em busca da primeira vitória. Na estreia pelo Grupo F, o Tricolor Baiano empatou em 1 a 1 com o Internacional. Para o próximo confronto, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com o Santos, pelo Brasleirão.

"Nosso objetivo é vencer. Sabemos que o Nacional trocou de treinador, jogou hoje, venceu acho que de 4 a 0. Libertadores vai ser difícil, são competições importantes que a gente tenta brigar nas duas competição. Se a gente repetir o time, vai. O Nacional, quando joga em casa, incomoda bastante. Vai ser uma batalha gigantesca para voltar com um bom resultado do Uruguai", afirmou o treinador.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Nacional-URU chega embalado após a goleada por 4 a 0 sobre o Cerro Largo, pelo Campeonato Uruguaio. Na Libertadores, porém, a equipe foi derrotada pelo Atlético Nacional por 3 a 0 na primeira rodada.

Prováveis escalações

Nacional-URU: Mejía; Ancheta, Callione, Coates, Millán, Báez; Recoba, Oliva, Boggio; Herazo, Eduardo Vargas.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga, Luciano Rodríguez.

Desfalques

Nacional-URU

Exequiel Mereles e Gonzalo Carneiro são desfalques.

Bahia

Gabriel Xavier está lesionado.

Quando é?