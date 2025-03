Onde assistir a Moto Club x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Moto Club e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Bahia e Maranhão) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Lanterna do Grupo A, com seis pontos, o Moto Club ainda sonha com a classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. Para isso terá que vencer o líder e invicto Vitória e torcer por uma combinação de resultados.

Já o Vitória lidera a chave com 14 pontos e já está classificado para as quartas de final do Nordestão. Em seis jogos, registra quatro vitórias e dois empates. Aproveitamento de 77%.

Prováveis escalações

Moto Club: Allan Thiago Luiz; Wyrakitan Salú, Yan, Luis Fernando, Luis Gustavo; Lucas Gomes, Pedro Dias, Hadrian; Jean Italo, Wellington Rato, Matheusinho.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Neris, Jamerson; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller, Ronald; Wellington Rato, Matheusinho, Janderson.

Desfalques

Moto Club

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?