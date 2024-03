Onde assistir a Montpellier x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Francês

Equipes entram em campo neste domingo (17), pela 26ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Montpellier recebe o Paris Saint-Germain na tarde deste domingo (17), às 16h45 (de Brasília), no Stade de la Mosson, em Languedoc-Roussillon, pelo 26ª da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Montpellier vem sem nenhum desfalque para este duelo. A equipe está na 13ª posição, com 26 pontos, um ponto a mais que o primeiro colocado da zona, o Nantes. O time só disputa o Campeonato Francês, já que foi eliminado da Copa da França.

Do outro lado, o PSG vem empolgado com a classificação às quartas da Champions League, onde vai enfrentar o Barcelona, e às semifinais da Copa da França, encarando o Rennes. Na Ligue 1, a equipe lidera, com 56 pontos, dez pontos a mais que o Brest, vice-líder. O time não poderá contar com lesionado Marquinhos.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Getty

Montpellier: Benjamin Lecomte; Enzo Tchato Mbiayi, Becir Omeragic, Boubakar Kouyaté, Issiaga Sylla; Jordan Ferri, Joris Chotard, Teji Savanier; Arnaud Nordin, Moussa Al-Taamari e Akor Adams. Técnico: Michel Der Zakarian.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Warren Zaire-Emery, Lucas Hernández, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Kang-in Lee, Vitinha e Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Montpellier

Sem desfalques confirmados.

PSG

Marquinhos, Milan Skriniar, Marco Asensio, Layvin Kurzawa e Sergio Rico, lesionados, estão fora.

Quando é?