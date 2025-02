Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), no Estádio Louis II; confira a transmissão e outras informações do jogo

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. No Brasil, o jogo será transmitido ao vivo pelo canal Space na TV fechada e pelo streaming na plataforma Max. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport TV 5, também na TV fechada (veja a programação completa).

Depois de vencer o Moreirense por 3 a 2 no Campeonato Português, o Benfica volta as atenções para a Champions League, em busca da classificação para as oitavas de final. Na primeira fase, as Águias encerraram a campanha na 16ª posição, com 13 pontos. Ao longo de oito partidas, o time conquistou quatro vitórias, um empate e três derrotas, campanha idêntica à do Monaco, que terminou em 17º lugar.

Escalações

Mais artigos abaixo

Desfalques

Quando é?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Stade Louis II, Monaco

Últimos jogos

Confronto direto