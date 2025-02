Onde assistir a Mirassol x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play e Zapping TV no streaming (veja a programação completa).

Ainda na briga por uma vaga nas quartas de final do Paulistão, o Palmeiras ocupa a terceira posição do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, vice-líder. Para avançar no torneio, o Verdão precisa vencer neste domingo e torcer para que a Macaca não vença o RB Bragantino.

Por outro lado, o Mirassol já está garantido no mata-mata do Paulistão. A equipe ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos, 10 a menos que o líder Corinthians. Em 11 jogos disputados, soma cinco vitórias, um empate e cinco derrotas, com um aproveitamento de 48%.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur, Reinaldo; Roni, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Clayson (Chico Kim), Iury Castilho.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Naves, Benedetti, Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão, Flaco López.

Desfalques

Mirassol

Neto Moura cumprirá suspensão, enquanto Walter está no DM.

Palmeiras

Murilo está suspenso, enquanto Gustavo Gómez, Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues estão machucados.

Quando é?