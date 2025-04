Onde assistir a Mirassol x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Maião, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Mirassol volta a campo em busca de recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. Com apenas dois pontos conquistados até aqui, a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Cruzeiro na estreia e, na sequência, empatou por 1 a 1 com Fortaleza e Bahia.

Do outro lado, o Grêmio tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas por 2 a 0, diante de Ceará e Flamengo. A equipe gaúcha iniciou o Brasileirão com vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, mas não conseguiu manter o embalo nas rodadas seguintes.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Daniel Borges (Reinaldo); Neto Moura, José Aldo; Gabriel, Clayson, Daniel; Cristian Renato (Iury Castilho).

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo (Dodi), Villasanti; Pavon, Edenílson (Amuzu), Cristaldo; Braithwaite.

Desfalques

Mirassol

Zé Vitor, Luiz Otávio, Rafa Silva e Matheus Sales seguem lesionados.

Grêmio

Kannemann está machucado.

Quando é?