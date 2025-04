Onde assistir a Mirassol x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Fortaleza se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maião, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro na estreia, o Mirassol volta a campo em busca da primeira vitória de sua história no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes convocou a torcida e destacou a importância de seu apoio no Maião.

"O fator casa é fundamental em um competição que pede regularidade. Então, justamente por ser nos nossos domínios, nossa forma de jogar e o apoio do torcedor, essa soma é um fator poderoso para nós", afirmou o treinador.

"Pensamento principalmente nos resultados. Vamos depender muito dos jogos aqui em Mirassol. Peço o apoio do nosso torcedor também, lá no Mineirão falamos sobre a importância desse primeiro jogo em casa na Série A, então queremos que esse seja uma fator preponderante, como já foi", completou.

Por outro lado, o Fortaleza busca deixar para trás a derrota por 3 a 0 para o Racing na fase de grupos da Libertadores. No Brasileirão, o Leão do Pici estreou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Sem Renato Kayzer, recentemente negociado com o Vitória, o técnico Vojvoda deve manter a base da equipe que atuou no meio da semana.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Clayson, Fabrício Daniel e Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.

Fortaleza: João Ricardo, Pikachu, Kuscevic, Titi, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández, Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

Desfalques

Mirassol

Rafa Silva cumprirá suspensão, enquanto David Braz, Zé Vitor, Matheus Bianqui e Negueba estão lesionados.

Fortaleza

Emanuel Brítez, Breno Lopes e Tinga estão fora.

Quando é?