Onde assistir a Milan x Roma, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Itália 2024/25

Equipes definem vaga nas semifinais da Coppa Italia nesta quarta-feira (04), no San Siro; veja tudo o que você precisa saber

Milan e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Coppa Italia, a Copa da Itália 2024/25. A partida acontece no San Siro e terá transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).

O Milan quer reencontrar os trilhos das vitórias, após o frustrante empate contra a Inter de Milão no último final de semana, pelo Derby della Madonnina, com direito a gol sofrido nos acréscimos. Ademais, os Rossoneri estão na 8ª posição do Italiano, bem longe da briga pelo título. O objetivo, portanto, será manter uma melhor campanha na copa.

A Roma também vê o duelo como uma oportunidade para trazer novos ares a uma temporada de altos e baixos - mas chega embalada pela atual sequência de sete partidas invicta na Serie A. Na última rodada do nacional, também empatou em 1 a 1, mas com o Napoli, com direito a gol salvador de Angeliño, na reta final do clássico. A equipe segue em ascensão desde que Claudio Ranieri assumiu o comando técnico e espera manter a setinha para cima, mesmo fora de casa.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic e Hernández; Musah, Fofana e Reijnders; Pulisic, Abraham e Rafael Leão. Técnico: Paulo Fonseca.

Roma: Svilar; Rensch, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini e Angeliño; Dybala e Dovbyk. Técnico: Branko Ivankovic.

Desfalques

Milan

Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal e Alessandro Florenzi (lesionados).

Roma

Gianluca Mancini (suspenso).

Quando é?