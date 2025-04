Onde assistir a Milan x Inter de Milão ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Itália 2024/25

Derby della Madonnina vale vaga na decisão da copa nacional; veja tudo o que você precisa saber

Milan e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e da NSports (veja a programação completa aqui).

O Milan chega ao clássico – o sexto da temporada – em um momento de turublência. Os Rossoneri ocupam apenas o 9° lugar da Serie A, já vendo o técnico Sergio Conceição, que substituiu recentemente o compatriota Paulo Fonseca à frente da equipe, sob certa pressão, seguindo a dura eliminação precoce na Champions League, diante do Feyernoord. O foco segue, portanto, na conquista de um título nesta temporada – e a Copa da Itália, na qual o time já passou pela Roma, parece ser a melhor chance.

A Inter de Milão, enquanto isso, mantém vivo o sonho da tríplice coroa e chega, diferentemente dos rivais, embalada com uma sequência recente de cinco triunfos. Atual campeã nacional, a equipe novamente lidera o Italiano e já passou por Udinese e Lazio na copa, agora também dividindo atenções com o Bayern de Munique, próximo adversário na Champions League. O histórico recente no Derby della Madonnina, ademais, favorece os Nerazurri.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia e Hernández; Fofana e Musah; Pulisic, Reijnders e Raphael Leão; Abraham. Técnico: Sergio Conceição.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Milan

Ruben Loftus-Cheek e Emerson Royal (lesionados).

Inter de Milão

Kristjan Asllani (suspenso), Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Lautaro Martínez (lesionados).

Quando é?