Onde assistir a Melgar x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), no Estádio Monumental Virgen de Chapi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Melgar e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Santos de virada por 2 a 1 na rodada de estreia do Brasileirão, o Vasco faz sua primeira partida na Sul-Americana em busca de um título inédito. A melhor campanha do Gigante da Colina na competição foi em 2011, quando chegou às semifinais e foi eliminado pela Universidad de Chile.

Por outro lado, o Melgar chegou ao torneio após ser eliminado nos playoffs da Libertadores. Atualmente, a equipe lidera o Campeonato Peruano com 100% de aproveitamento. No Grupo G, tem como adversários Lanús, Puerto Cabello e Vasco.

Prováveis escalações

Melgar: Ricardo Farro; Pier Barrios, Matías Lazo, Leonel González, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo; Lautaro Guzmán, Tomás Martínez, Vivanco; Cristian Bordacahar.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

Desfalques

Melgar

Bernardo Cuesta está lesionado.

Vasco

David e Estrella seguem no departamento médico.

Quando é?