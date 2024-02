Onde assistir a Maringá x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Coelho fará sua estreia no torneio, com a vantagem do empate para avançar; veja tudo o que você precisa saber

Maringá e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, em jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação na íntegra).

Como manda o regulamento, o América jogará pelo empate, no Paraná, por ser uma equipe mais bem posicionada no ranking de clubes da CBF. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro.

Enquanto isso, o Maringá vem de uma derrota por 3 a 1 diante do Londrina, também pelo estadual, o Paranaense, já acumulando três jogos sem vitória. Terá pela frente outro duro embate, precisando do triunfo para se classificar.

Prováveis escalações

Maringá: Rafael Willian; Marcos Vinícius, Tito, Ronald, Vilar; Everton Morelli, Rodrigo Santos e Serginho; Iago Santana, Matheus Moraes e Edison Custodio. Técnico: Jorge Castilho.

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Júlio César e Marlon Lopes; Alê, Juninho e Matheusinho; Vítor Jacaré, Fabinho e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida.

Desfalques

Maringá

Sem desfalques divulgados.

América-MG

Jori, Flávio e Martinez (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Horário: 19h15 (de Brasília)