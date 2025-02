Onde assistir a Maranhão x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Maranhão e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória volta suas atenções para a estreia da Copa do Brasil. Em busca do título inédito, o Leão chegou até as semifinais em 2010, mas foi eliminado pelo Santos nos pênaltis.

Por outro lado, o Maranhão vem de vitória sobre o Viana por 3 a 0 no Campeonato Maranhense. Para o confronto, Fernando pode recuperar a titularidade na zaga, enquanto Willian Anicete pode aparecer na lista de relacionados.

Prováveis escalações

Maranhão: Jean; Franklin, Júlio Nascimento, Arlan (Fernando) e André Radija; Bedeu, Vagalume e Jorge; Capote, Mikeias e Clessione.

Vitória: Lucas Arcanjo [Gabriel]; Claudinho, Neris [Edu], Lucas Halter e Hugo; Willian Oliveira, Ronald e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Bruno Xavier e Carlinhos.

Desfalques

Maranhão

Não há desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?