Onde assistir a Manchester United x Ipswich ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Ipswich se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Old Trafford, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos do Campeonato Inglês, o Manchester United busca a recuperação. No momento, os Red Devils ocupam a parte de baixo da tabela, com 30 pontos. Em 26 jogos, soma oito vitórias, seis empates e 12 derrotas.

Por outro lado, o Ipswich está na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 17 pontos, a equipe está a cinco pontos do Wolverhampton, primeira equipe fora do Z-3.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Zirkzee, Obi, Fernandes.

Ipswich: Palmer; Tuanzebe, O'Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Philogene, Hutchinson, Szmodics; Delap.

Desfalques

Manchester United

Mason Mount , Kobbie Mainoo e Luke Shaw estão fora.

Ipswich

Wes Burns, Kalvin Phillips e Jens Cajuste estão lesionados.

Quando é?