Onde assistir a Manchester City x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida doss playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Leyton Orient por 2 a 1 na COpa da Inglaterra, o Manchester City volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca da classificação para as oitavas de final, os Citizens encerraram a primeira fase em 22º lugar, com 11 pontos. Em oito jogos, a equipe de Guardiola soma três vitórias, dois empates e três derrotas. O técnico Pep Guardiola trata como dúvida a presença de Ederson no gol.

Por outro lado, o Real Madrid, maior campeão da Champions, com 15 títulos, terminou a primeira fase em 11º lugar, com 15 pontos e aproveitamento de 62%. Em oito jogos disputados, os merengues registraram cinco vitórias e três derrotas. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá à disposição Vinícius Júnior, Mbappé, Jude Bellingham. O jogo de volta será no Santiago Bernabéu, na Espanha, no próximo dia 19.

