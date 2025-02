Onde assistir a Manchester City x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste neste domingo (23), no Estádio Etihad; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Liverpool se enfrentam neste domingo (23), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Eliminado da Champions League após ser derrotado pelo Real Madrid por 6 a 3 no placar agregado, o Manchester City volta suas atenções para o Campeonato Inglês. No momento, os Citizens ocupam a quarta posição, com 44 pontos. Em 25 jogos, registra 13 vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Por outro lado, o Liverpool está na liderança isolada do Campeonato Inglês. Com 61 pontos, os Reds possuem oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Arsenal, mas com um jogo a mais. Em 26 jogos, soma 18 vitórias, sete empates e apenas uma derrota no torneio nacional. Aproveitamento de 78%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Khusanov, Dias, Aké, Gvardiol; González, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Marmoush; Haaland.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Alister; Salah, Szoboszlai, Díaz; Diogo Jota.

Desfalques

Manchester City

John Stones, Akanji, Rodri e Oscar Bobb estão machucados.

Liverpool

Joe Gomez segue no DM.

Quando é?