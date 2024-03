Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Copenhagen e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Eithad Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max, streaming da HBO (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Manchester United por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester CIty volta as atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, time inglês pode perder por um gol de diferença.

Os atuais campeões garantiram a classificação para as oitavas de final após liderarem o Grupo G, com 18 pontos. Até o momento, o City está invicto no torneio com sete vitórias conquistadas.

Do outro lado, o Copenhagen terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com oito pontos, oito a menos que o líder Bayern de Munique. Agora, a equipe precisa vencer por três gols de diferença para confirmar a classificação. Caso vença por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.l

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias e Nathan Aké; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, Julián Álvarez, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Copenhagen: Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Gonçalves, Falk, Mattsson; Elyounoussi, Larsson, Achouri. Técnico: Jacob Neestrup.

Desfalques

Manchester City

Jack Grealish, com problema na virilha, é desfalque.

Copenhagen

Lukas Lerager, Theo Sander, Davit Khocholava e Viktor Claesson são desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 6 de março de 2024

quarta-feira, 6 de março de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Etihad Stadium - Manchester, ING Arbitragem: Espen Eskås (árbitro), Isaak Elias Bashevkin e Anders Olav Dale (assistentes), Rohit Saggi (quarto árbitro), Dennis Higler (VAR)