Onde assistir a Manchester City x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste sábado (20), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado (20), às 13h15 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no treaming (veja a programação completa).

Após perder nos pênaltis para o Real Madrid por 4 a 3 nas quartas de final da Champions League, o Manchester City volta as atenções para o mata-mata da FA Cup. A equipe de Pep Guardiola conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o Huddersfield por 5 a 0, o Tottenham por 1 a 0, o Luton Town por 6 a 2 e o Newcastle por 2 a 0.

Do outro lado, o Chelsea goleou o Preston North por 4 a 0 na terceira fase e venceu o Aston Villa por 3 a 1 no jogo extra da quarta fase. Na sequência, eliminou o Leeds United por 3 a 2 nas oitavas de final e o Leicester por 4 a 2.

Em 177 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea registra 71 vitórias, contra 64 do Manchester City, além de 42 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Campeonato Inglês 2023/24, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri; Foden, De Bruyne, Alvarez, Doku; Haaland.

Chelsea: Petrovic; Gusto, Chalobah, Silva, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Reece James, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Wesley Fofana e Romeo Lavia estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 13h15 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Arbitragem: Michael Oliver (árbitro), Stuart Burt e Dan Cook (assistentes), Darren England (quarto árbitro), David Coote (VAR)