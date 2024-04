Onde assistir a Manchester City x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester City recebe o Aston Villa na tarde desta quarta-feira (3), às 16h15 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Sem perder há 23 jogos, o Manchester City segue na luta pelo título da Premier League. Na última rodada, a equipe de Guardiola empatou com o Arsenal sem gols e agora busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, ocupa a terceira posição do torneio, com 64 pontos, três a menos que o líder Liverpool.

Do outro lado, o Aston Villa, em quarto lugar, com 59 pontos, busca se manter no G-4 do Inglês para garantir a classificação para a Champions League 2024/25. Na última rodada, a equipe venceu o Wolves por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester City: Stefan Ortega; Manuel Akanji, Rúben Dias, Jhon Stones e Josko Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, Kevin de Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Aston Villa: Dibu Martinez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Álex Moreno (Lucas Digne); Douglas Luiz, Youri Tielemans, Leon Bailey e Morgan Rogers (Nicolo Zaniolo); Moussa Diaby e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Desfalques

Manchester City

Ederson e Kyle Walker seguem lesionados.

Aston Villa

Watkins, Tyrone Mings, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia e Matty Cash estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 16h15 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Londres, ING