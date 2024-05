Onde assistir a Lyon x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da França

Equipes se enfrentam neste sábado (25), em Lille; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vale mais uma taça! Lyon e PSG se enfrentam em clássico neste sábado (25), pela grande final da Copa da França 2023/24, na Decathlon Arena, em Lille, a partir das 16h (de Brasília). A partida não terá transmissão para o Brasil (veja a programação completa aqui).

O Lyon entra em campo querendo voltar a conquistar o troféu após 12 anos. O time chegou à grande decisão após bater o Valenciennes por 3 a 0 na semifinal e possui, até o momento, cinco taças da Copa. A equipe vai confiante para o duelo, já que conseguiu realizar um grande segundo turno na Ligue 1, saindo da zona de rebaixamento para ficar com uma vaga na Liga Europa.

Do outro lado, o PSG quer o segundo título na temporada, após fazer prevalecer o seu domínio no Campeonato Francês. Além disso, a partida ficará marcada como a última de Mbappé com a camisa parisiense. O clube passou pelo Rennes na semi e vai em busca do 15º troféu da Copa.

As equipes já se enfrentaram 108 vezes, com 47 vitórias do PSG, 32 do Lyon, além de 29 empates. No último duelo entre as equipes pela Ligue 1, o PSG goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Lyon: Lucas Perri; Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Ćaleta-Car e Nicolás Tagliafico; Nemanja Matić, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Saïd Benrahma e Rayan Cherki; Alexandre Lacazette.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo, e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Warren Zaïre-Emery; Ousmane Dembélé (Bradley Barcola), Kylian Mbappé e Gonçalo Ramos.

Desfalques

Lyon

Sem desfalques confirmados.

PSG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?