Onde assistir a Lyon x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga Europa 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Groupama Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lyon e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Groupama Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Lille por 2 a 1 no Campeonato Francês, o Lyon volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Na primeira fase, a equipe terminou em sexto lugar, com 15 pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou o FCSB por 7 a 1 no placar agregado. Em 10 jogos disputados, soma seis vitórias, três empates e uma derrota.

Por outro lado, o Manchester United vem de um empate sem gols com o Manchester City pelo Campeonato Inglês. Na Liga Europa, os Red Devils buscam o seu segundo título. Na edição atual do torneio, encerraram a fase de grupos na terceira posição, com 18 pontos — um a menos que o líder Lazio. Já nas oitavas de final, eliminaram a Real Sociedad com um placar agregado de 5 a 2.

Prováveis escalações

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tolisso, Veretout; Nuamah, Cherki, Almada; Mikautadze.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire e Yoro; Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes e Dorgu; Mount, Garnacho e Hojlund.

Desfalques

Lyon

Malick Fofana e Ernest Nuamah estão fora.

Manchester United

Lisandro Martínez, Jonny Evans, Amad Diallo e Ayden Heaven estão no DM.

Quando é?