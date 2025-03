Onde assistir a Lyon x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta das quartas de final da competição; veja como acompanhar na internet

O Olympique de Lyon, da França, recebe o Bayern de Munique, da Alemanha, na tarde desta quarta-feira (26), às 14h45 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e no YouTube (veja a programação completa aqui).

No primeiro confronto, o Lyon derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0, com gols de Tabitha Chawinga e Melchie Dumornay, garantindo uma boa vantagem para a equipe francesa. Agora, o Lyon pode até perder por um gol de diferença e ainda assim avançará para as semifinais. Para o Bayern, a missão é vencer por pelo menos dois gols de diferença para forçar a prorrogação, enquanto uma vitória por três ou mais gols garantirá a classificação direta. O vencedor do duelo encara o Real Madrid ou Arsenal.

Prováveis escalações

AFP

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha; Marozsan, Egurrola, Heaps; Diani, Chawinga e Dumornay. Técnico: Joseph Montemurro.

Mais artigos abaixo

Bayern de Munique: Grohs; Gwinn, Sembrant, Eriksson, Hnasen; Zadrazil, Caruso, Harder; Dallmann, Buehl e Schuller. Técnico: Alexander Straus.

Desfalques

Lyon

Aymeric Laporte, suspenso, está fora.

Bayern de Munique

Sem desfalques confirmados.

Quando é?