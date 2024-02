Onde assistir a Luton Town x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), no Estádio Kenilworth Road; confira a transmissão e outras informações do jogo

Luton Town e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (27), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Kenilworth Road, em Luton, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming do Star+ (veja a programação completa).

Após conquistar duas vitórias consecutivas na Premier League, o Manchester City agora direciona sua atenção para a disputa da Copa da Inglaterra. Os Citizens asseguraram sua vaga nas oitavas de final ao eliminar o Huddersfield Town por 5 a 0 e o Tottenham por 1 a 0.

Por outro lado, o Luton Town foi derrotado pelo Liverpool por 4 a 1 na última rodada da Premier League. Na Copa da Inglaterra, a equipe conseguiu vitórias sobre o Bolton e o Everton por 2 a 1.

Prováveis escalações

Luton Town: Tim Krul; Reece Burke, Teden Mengi e Amari'l Bell; Chiedozie Ogbene, Sambi Lokonga, Ross Barkley e Alfie Doughty; Tahith Chong, Andros Townsend e Carlton Morris. Técnico: Rob Edwards.

Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Rúben Dias e Nathan Ake; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, De Bruyne, Jérémy Doku e Julián Álvarez; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Luton Town

Tom Lockyer, Marvelous Nakamba, Jacob Brown e Mads Andersen seguem fora.

Manchester City

Josko Gvardiol apresenta um problema no tornozelo.

Quando é?

Data: terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Kenilworth Road - Luton, ING