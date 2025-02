Onde assistir a Liverpool x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Anfield, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser eliminado da Copa da Inglaterra para o Plymouth por 1 a 0, o Liverpool vem de uma sequência de dois empates e duas vitórias no Campeonato Inglês. Na liderança, os Reds somam 64 pontos, 11 pontos a mais que o Arsenal, segundo colocado.

Por outro lado, o Newcastle está na briga pelo G-4. Em quinto lugar, com 44 pontos, a equipe soma a mesma pontuação que o Manchester City, quarto colocado. Em 26 jogos, registra 13 vitórias, cinco empates e oito derrotas. Aproveitamento de 56%.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Luis Díaz; Gakpo.

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Willock, Bruno Guimarães, Tonali; Murphy, Isak, Gordon.

Desfalques

Liverpool

Tyler Morton, Conor Bradley e Joe Gomez seguem fora.

Newcastle

Jamaal Lascelles e Joelinton estão no departamento médico.

Quando é?