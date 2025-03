Onde assistir a Liverpool x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes decidem o título neste domingo (16), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Newcastle se enfrentam neste domingo (16), às 13h30 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo PSG nos pênaltis e eliminado da Champions League, o Liverpool volta suas atenções para a final da Copa da Liga Inglesa. Maior campeão do torneio, com 10 títulos, os Reds buscam adicionar mais um troféu à sua galeria. No caminho até a decisão, a equipe eliminou o West Ham com uma goleada de 5 a 1 na terceira fase, venceu o Brighton por 3 a 2 nas oitavas de final, superou o Southampton por 2 a 1 nas quartas e atropelou o Tottenham com um agregado de 5 a 0 nas semifinais.

Por outro lado, o Newcastle garantiu sua vaga na final após uma campanha sólida. A equipe eliminou o Nottingham Forest nos pênaltis por 4 a 3, venceu o Wimbledon por 1 a 0, superou o Chelsea por 2 a 0, derrotou o Brentford por 3 a 1 e despachou o Arsenal com um agregado de 4 a 0.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Quansah, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Gakpo.

Newcastle: Dubravka; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes.

Desfalques

Liverpool

Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Tyler Morton, Conor Bradley estão no DM.

Newcastle

Sven Botman e Jamaal Lascelles estão machucados, enquanto Anthony Gordon cumprirá suspensão.

Quando é?