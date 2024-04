Onde assistir a Libertad x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

O River Plate visita o Libertad nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmitida ao vivo da Paramount+ no streaming também transmitirá o jogo (veja a programação completa).

Após a derrota para o rival Boca Juniors por 3 a 2 no Campeonato Argentino, o River Plate volta suas atenções para a disputa da Libertadores, buscando manter o aproveitamento de 100%. Líder do Grupo H, com seis pontos, o River venceu o Deportivo Táchira e o Nacional-URU por 2 a 0.

Do outro lado, o Libertad ocupa a vice-liderança do Grupo H, com três pontos. Após ser derrotado pelo Nacional-URU por 2 a 0 na rodada de estreia, a equipe venceu o Deportivo Táchira por 3 a 0 na sequência.

Prováveis escalações

Libertad: Morinigo; Ramírez, Cardozo, Viera, Giménez; Merlini, Caballero, Sanabria; Bareiro, Cruz, Melgarejo.

River Plate: Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Diaz, Enzo Diaz; Fernández, Aliendro, Villagra; Echeverri; Colidio, Borja.

Desfalques

Libertad

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Ramiro Funes Mori e Pity Martínez são desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco - Assunção, Paraguai

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Rodrigo Correa e Rafael Alves (assistentes), Bruno Arleu (quarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR)